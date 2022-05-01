Цюріх здобув перемогу над Базелем у рамках 32-го туру чемпіонату Швейцарії та достроково став тріумфатором першості. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Швейцарії 2021/22, 32-й тур

Базель – Цюріх – 0:2

Голи: Чеєзау, 40, Бораніяшевіч, 45+3

Цюріх підходив до зустрічі у статусі фаворита, який перебуває у кроці від чемпіонства. Базель був умотивований на поєдинок, аби не дати принциповому супернику стати чемпіоном у разі перемоги. Фанати господарів організували яскравий перфоманс, аби підтримати свою команду.

Fc Basel - Fc Zurich

Pas mal le championnat Suisse en terme de pyrotechnie pic.twitter.com/R0PYhnuqDZ — El Comandante? (@DobravcLoic) May 1, 2022

Втім, перша половина була за Цюріхом – Чеєзау та Бораніяшовіч оформили комфортну перевагу в останні 8 хвилин тайму. А у другому таймі гості втримали комфортну перемогу, що дозволило Цюріху стати чемпіоном Швейцарії в тринадцятий раз у своїй історії.

Додамо, що у розташуванні Цюріха зараз перебуває нападник Шахтаря Богдан В'юнник, який приєднався до команди U-21.

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