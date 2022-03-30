Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський висловився щодо війни в Україні та того, як гравці Першої та Другої ліги відреагували на початок агресії окупантів.

"Те, що росіяни роблять у деяких містах, не піддається розумінню. Є знайомі з Маріуполя, у деякі речі, які вони розповідають, неможливо повірити. Люди п'ють воду з калюж. Мені здається, ця війна багато в чому гірша за Другу світову. Але я вірю, що Бог є на світі, і він все це не попустить. Російський народ заплатить за все. Він повноцінний учасник усіх злочинів, бо підтримує дії свого керівництва.

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У більшості команд і Першої, і Другої ліг майже половина гравців просто не повернулися в Україну після зимових тренувальних зборів. Залишились за кордоном або втекли туди. Я не можу судити. Бодай тому, що є різні ситуації. Я, припустимо, цілком можу зрозуміти футболістів із таких міст, як Маріуполь, Харків, Суми.

Але мені важко зрозуміти гравців із західноукраїнських клубів. У будь-якому випадку це рішення кожного. Кожен за нього відповідатиме перед совістю", – розповів Чижевський у коментарі Fanday.

Додамо, що розпочався уже 35-й день нападу росіян на територію України. Загарбники сподівались захопити наші землі, проте ЗСУ продовжує гідну оборону, зіпсувавши усі їхні плани.

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