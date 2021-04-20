Президент Динамо Ігор Суркіс впевнений, що намагання створити новий турнір для футбольних багатіїв приречені на провал, як і всі попередні спроби.

"На мою думку, це чергова спроба великих клубів поставити свої інтереси вище інтересів європейського і всього світового футболу.

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У той же час хотів би нагадати, що дискусії про створення Суперліги йдуть давно – починаючи з кінця 90-х років. Всі спроби створити Суперлігу залишалися безуспішними.

Чому ця інформація вийшла напередодні засідання Виконкому та Конгресу УЄФА? Відповідь, мені здається, проста – щоб вплинути на рішення щодо реформ європейських клубних турнірів після 2024 року. Мені здається, що ця спроба нічим не увінчається", – сказав Суркіс у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня низка європейських топ-клубів оголосила про створення Суперліги. Головним ініціатором футбольної революції став президент Реала Флорентіно Перес.

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