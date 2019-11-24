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"Ця штука вб'є мене", – Стерлінг потерпає від VAR

13:45 923 Читать на русском
"Ця штука вб'є мене", – Стерлінг потерпає від VAR
Рахім Стерлінг /Фото ФК Манчестер Сіті

Гравець Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вкотре став "жертвою" відеоасистента.

29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез
 
Н'Голо Канте 21’
21’ Н'Голо Канте
29’ Кевін де Брюйне
37’ Ріяд Марез

У центральному матчі 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Челсі (2:1) був скасований гол Рахіма Стерлінга. Система VAR зафіксувала у 24-річного англійця мінімальний офсайд.

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"Радий, що оновив свою статистику скасованих VAR голів. Чорт, ця штука вб'є мене, бро", – написав Рахім у twitter.

В поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 12 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом. Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці чемпіонату Англії, відстаючи від Ліверпуля на 9 очок.

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Теги
Англія Відеоасистент арбітра (VAR) Манчестер Сіті - Челсі Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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