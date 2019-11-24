"Ця штука вб'є мене", – Стерлінг потерпає від VAR

Гравець Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вкотре став "жертвою" відеоасистента.

У центральному матчі 13-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Челсі (2:1) був скасований гол Рахіма Стерлінга. Система VAR зафіксувала у 24-річного англійця мінімальний офсайд.

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"Радий, що оновив свою статистику скасованих VAR голів. Чорт, ця штука вб'є мене, бро", – написав Рахім у twitter.

В поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 12 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом. Манчестер Сіті перебуває на третій сходинці чемпіонату Англії, відстаючи від Ліверпуля на 9 очок.

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