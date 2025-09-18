"Гра була непоганою. Ми добре провели перші 20 хвилин і створили два або три гольові моменти. Коли ми пропустили гол, якого могли уникнути, гра трохи змінилася. Ми були в грі, ми забили гол. Рішення не вилучати Йонатана Та було суперечливим, тому що це була скоріше червона картка, ніж жовта. Навіть при цьому ми добре почали другий тайм і створювали моменти.

Дубль Льоренте і гол ван Дейка на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Ліверпуль – Атлетіко – 3:2

Як тільки ми пропустили третій гол, хід гри знову змінився. Ми пропустили гол, який поставив крапку в грі. Ми були в грі до кінця. З пенальті, невдачею суперника, автоголом все стає складніше.

Ця поразка допоможе нам у майбутньому. Перш за все, в такому матчі потрібно правильно грати всі 95 хвилин, а не тільки частину матчу. Часом ми були недостатньо класні", – цитує Мареску ВВС.

Баварія здолала Челсі – суперник збірної України створив автогол, Кейн міг оформити хет-трик, гол Палмера скасували