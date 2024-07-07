Контракт 27-річного Кілмана з напівпрофесіоналом Мейденхед Юнайтед діяв до літа 2018 року. Потім Вулверхемптон заплатив за центрального захисника символічну суму і переманив гравця до себе. Проте, "вулвз" зобов'язалися перерахувати на рахунки Мейденхеда близько 10% у разі майбутнього перепродажу гравця. І ось він відбувся: Вест Хем заплатив за Кілмана близько 45 млн євро.

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Голова клубу з п'ятого англійського дивізіону Пітер Гріффін заявив, що ця виплата – одна з найвищих сум трансферу за всю історію для клубу. "Тепер у нас є привід відсвяткувати. Це знаменний день для Мейденхед Юнайтед. Ця виплата дає нам можливість істотно змінити майбутнє клубу", – цитує Гріффіна Express&Star.

Минулого сезону Кілман провів за "вулвз" 44 матчі у всіх турнірах і забив 2 м'ячі.

Нагадаємо, що у Макса є українське коріння. Незадовго до Євро-2020 гравець навіть отримав український паспорт, щоб мати можливість виступати за збірну України. Однак пізніше ФІФА йому заборонила це робити. Згодом Макс заявив, що його мрія – "грати за збірну Англії".

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