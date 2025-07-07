У мережі згадують легендарне відео за участі двох екс-гравців Динамо – хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча.

Рівно сім років тому, 7 липня 2018-го, збірна Хорватії здолала Росію у серії післяматчевих пенальті та вийшла до півфіналу ЧС.

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Після матчу колишні гравці Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвіч записали емоційне відео.

"Слава Україні, давай, давай!" – вигукнув Віда, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за Динамо і за Україну. Хорватія, вперед!"

Обоє хорватів виступали за київський клуб, і не приховували підтримки України.

7 YEARS AGO TODAY



Dynamo Kyiv alumni Ognen Vukojevic & Domagoj Vida celebrated beating russia on pens in the WC QFs by toasting their victory to Ukraine



Frothing bitter russian propaganda went nuts ofc



Respect to our Croatian brothers forever ?pic.twitter.com/0T5vk4kZY7 — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 7, 2025

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