"Ця перемога – за Динамо й Україну": 7 років легендарного тріумфу Хорватії над Росією (ВІДЕО)
7 липня 18:44 - Читати іншою мовою
У мережі згадують легендарне відео за участі двох екс-гравців Динамо – хорватів Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча.
Рівно сім років тому, 7 липня 2018-го, збірна Хорватії здолала Росію у серії післяматчевих пенальті та вийшла до півфіналу ЧС.
Захисник Динамо отримав захмарний цінник від CIES – Порту пропонував значно менше
Після матчу колишні гравці Динамо Домагой Віда та Огнен Вукоєвіч записали емоційне відео.
"Слава Україні, давай, давай!" – вигукнув Віда, а Вукоєвич додав: "Ця перемога за Динамо і за Україну. Хорватія, вперед!"
Обоє хорватів виступали за київський клуб, і не приховували підтримки України.
Динамо розбило Кішварду – вилучення Гусєва, Супряга забив і феєрив на новій позиції, 2 асисти Караваєва, гол 18-річного
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter