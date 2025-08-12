Наставник Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від домашньої перемоги його команди над Кудрівкою (2:1) у матчі 2-го туру УПЛ.

– Дуже важкий тиждень був для нас. Велика подяка хлопцям, котрі вибороли в собі це хвилювання. Команда налаштовувалася на перемогу, якою б складною для нас вона не була. Ви бачили, як було тяжко. Ця перемога – в памʼять про нашого друга, котрий минулого тижня ще був з нами, в памʼять про Володимира Білоцерковця.

Гравець Зорі Білоцерковець раптово помер у 25 років

Хочу зробити комплімент клубу Кудрівка. Вони грають у футбол. Ми зі своєю задачею впоралися. Сподіваюся, далі буде легше.

– У першому таймі ви перегравали суперника. Що сталося в другій половині?

– Воротар вибив мʼяч, суперник вийшов сам на сам та забив. Комплімент нашій команді за те, що ми повернулися в гру. Дуже хотіли перемогти. Тиск результату, тиск суперника, психологічний тиск – напевно, все це давалося взнаки.

Було прохання до хлопців проявити свої якості, бо знаю, як ми пережили цей тиждень, як воно болить...

Ми чуємо викрики вболівальників – мужики. Це допомагає, – цитує Скрипника прес-служба Зорі.

Нагадаємо, 6 серпня півзахисник Зорі Володимир Білоцерковець раптово пішов із життя у віці 25 років.

За свою кар’єру він провів 32 матчі в УПЛ у складі Зорі та Інгульця, відзначившись двома голами та однією гольовою передачею.

