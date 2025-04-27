Після нічиєї з київським Динамо Шахтар майже остаточно розпрощався з чемпіонськими амбіціями в поточному сезоні.

Порятунок Динамо у доданий час у відеоогляді матчу з Шахтарем – 2:2

Віце-капітан Динамо Андрій Ярмоленко поділився деталями камбеку столичного клубу в Класичному в флеш-інтерв'ю Tribuna.

"Ми почали з 0:2, тому я думаю, що ця нічия для нас сьогодні як перемога. Другий тайм ми провели на дуже хорошому рівні. Так, були помилки, був брак, але найголовніше, що ми активізувалися, грали у сміливий футбол та змусили Шахтар 45 хвилин захищатися.

З хлопцями трошки в перерві поспілкувалися, що ми не можемо грати так, як в першому таймі. Треба було додати емоцій та вигравати боротьбу. В другому таймі ми виправилися.

Тепер будемо готуватися до наступної гри, за який дають такі самі 3 очки. Ще нічого не вирішено, треба з холодною головою готуватися до решти матчів", – підкреслив Андрій Ярмоленко.

Динамо врятувало нічию з Шахтарем, відігравшись з 0:2 – "гірники" зірвали чемпіонський парад, але провалили другий тайм