Капітан збірної України Олександр Зінченко закликав свою команду не опускати руки після фіаско у поєдинку з Казахстаном (1:1).

"Що для мене означає нагорода "Лев матчу"? Безумовно нічого. Тому що всередині спустошення. Вважаю, результат незадовільний. Три очки в трьох матчах – ми повинні були вичавлювати максимум. Сьогодні ми втратили два очки, якщо вже не говорити про минуле матчі.

Україна – Казахстан: післяматчева прес-конференція Шевченка – на кількох гравців очікує серйозна розмова з тренером

Вдячний за підтримку уболівальників. Ми повинні робити висновки і рухатися вперед. Нам є, до чого прагнути. Але коли команда доходить один раз до воріт – ми не можемо пропускати м'ячі. Ми програємо і перемагаємо тільки разом.

Причина нічиєї? Можна говорити багато що, про концентрацію, чи щось ще. Так, ми можемо шукати винних, але ніколи не будемо цим займатися. Ми одне ціле, повинні вдосконалитися, розбирати наші помилки і уникати їх.

Матчі проти Фінляндії та Казахстану будуть для нас хорошим уроком. Звичайно, хотіли досягти кращого результату, але це футбол. Зараз всі їдуть у клуби. Найголовніше, щоб всі були в формі, здорові, не зазнали травм. Вже через півтора місяця зберемося, і тренер буде говорити, що нам робити", – сказав Зінченко в ефірі ТК Футбол.

Після трьох турів кваліфікації до ЧС-2022 збірна України розташувалась на другій сходинці групи D з трьома заліковими балами.

Україна не переграла Казахстан у шаленому матчі – друге поспіль домашнє фіаско у відборі ЧС-2022