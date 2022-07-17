Роберт Лєвандовскі таки стане гравцем Барселони, хоча мюнхенці спершу не хотіли відпускати свого бомбардира. Зрештою, клуби зуміли узгодити перехід 33-річного форварда, який повинен лише пройти медогляд.

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"Дякую моїм партнерам по команді, персоналу, керівництву клубу та всім працівникам, які завжди підтримували мене і допомагали, щоб ми могли здобувати трофеї для Баварії. Я пишаюся тим, чого ми досягли разом.

Але, перш за все, я хотів би подякувати вболівальникам, бо це ви створюєте цей Клуб. Ми, гравці, тут лише на мить. Для мене ця мить тривала 8 чудових років і вона назавжди залишиться в моєму серці", – написав Лєвандовскі в Instagram трьома мовами – німецькою, англійською та польською.

Нагадаємо, Роберт перейшов у Баварію вільним агентом із Борусії Дортмунд у 2014-му. У Мюнхені поляк виграв 8 чемпіонських титулів Бундесліги, три кубки Німеччини та Лігу чемпіонів 2019/20. За цей час Лєвандовскі награв 374 матчі, забивши 344 м'ячі (з них 50 – в сезоні 2021/22). Барселона заплатить за нього 45 млн євро без урахування бонусів.

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