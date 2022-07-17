"Ця мить тривала 8 чудових років": Лєвандовскі зворушливо попрощався з Баварією перед трансфером у Барселону
Польський нападник звернувся до своїх колишніх партнерів по команді та уболівальників.
Роберт Лєвандовскі таки стане гравцем Барселони, хоча мюнхенці спершу не хотіли відпускати свого бомбардира. Зрештою, клуби зуміли узгодити перехід 33-річного форварда, який повинен лише пройти медогляд.
Лєвандовскі в Барселоні заробить вдвічі більше, ніж у Баварії, – Маттеус
"Дякую моїм партнерам по команді, персоналу, керівництву клубу та всім працівникам, які завжди підтримували мене і допомагали, щоб ми могли здобувати трофеї для Баварії. Я пишаюся тим, чого ми досягли разом.
Але, перш за все, я хотів би подякувати вболівальникам, бо це ви створюєте цей Клуб. Ми, гравці, тут лише на мить. Для мене ця мить тривала 8 чудових років і вона назавжди залишиться в моєму серці", – написав Лєвандовскі в Instagram трьома мовами – німецькою, англійською та польською.
Нагадаємо, Роберт перейшов у Баварію вільним агентом із Борусії Дортмунд у 2014-му. У Мюнхені поляк виграв 8 чемпіонських титулів Бундесліги, три кубки Німеччини та Лігу чемпіонів 2019/20. За цей час Лєвандовскі награв 374 матчі, забивши 344 м'ячі (з них 50 – в сезоні 2021/22). Барселона заплатить за нього 45 млн євро без урахування бонусів.
Лєвандовскі переплутав себе з Роналду та нацькував на Баварію свою "піранью" – одержимість Барсою зіпсувала імідж