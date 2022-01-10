Ветеран Барселони Жерар Піке ніколи не ліз за словом у кишеню, тому не зміг пройти повз випади наставника Вільяреала.

"Це людина, яка через три роки все ще скаржилася на рефері після поразки з рахунком 1:6. Змирись із цим, Унаї", – написав Піке у своєму Twitter.

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Перепалка між захисником Барси та тренером Вільяреала триває вже кілька "раундів". Спочатку Піке відреагував на пост Валенсії з критикою арбітражу в матчі проти Реала (1:4).

На вчорашній прес-конференції Емері відповів, нагадавши, що у ворота Барси рефері не призначив пенальті за гру рукою від Жерара у матчі з Вільяреалом. Тут Піке і дістав "козир". Захисник пригадав Емері матч Ліги чемпіонів Барселона – ПСЖ (6:1) у сезоні 2016/17. Тоді іспанський фахівець очолював парижан, які на останніх хвилинах пропустили три голи та вилетіли з ЛЧ після домашньої перемоги 4:0.

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