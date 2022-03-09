"Виставляв пост в Instagram і звертався до російських футболістів, але я не почув жодного, який висловив підтримку Україні. Там люди зомбовані, вони бояться всього, Путін їх залякав.

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Я був дуже розчарований Тимощуком, навіть не хочу називати його ім'я. Усі казали, що він – легенда. Чудово пам'ятаю, як мені вручали бронзову бутсу на НСК Олімпійський, коли вся збірна стояла з намальованим прапором на щоках. Він завжди грав із пов'язкою для волосся із прапором України. Але зараз я скажу одне: ця людина обіс*алася.

Розумію, що він працює у Зеніті. Ніхто нічого йому не каже, але слова підтримки можна висловити. Він розуміє: якщо щось скаже, то його виженуть. Він просто наплював у такі скрутні часи на українців, які приходили вболівати, підтримувати його та збірну. Для нього гроші важливіші.

Я дуже вдячний тим хлопцям, військовим, нашим солдатам, які зараз воюють на передовій, які кладуть своє життя за нашу країну, великий уклін", – заявив Алієв у коментарі Денисов Time.

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