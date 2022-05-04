Аталанта не забула про особисте свято хавбека Руслана Маліновського.

Сьогодні український легіонер "Богині" святкує свій 29-й день народження.

Рятівний гольовий пас Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Салернітана – 1:1

З цієї нагоди Аталанта опублікувала нарізку красивих голів Маліновського. "Ця ліва нога народилась 29 років тому", – підпис у соцмережах клубу з Бергамо.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до Аталанти влітку 2019-го. Наразі у футболці бергамасків він провів 126 матчів, в яких оформив 26 голів і 29 асистів.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд