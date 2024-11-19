Нападник Лілля і збірної Канади Джонатан Девід став одним із найбільш затребуваних гравців у Європі.

Термін дії контракту Девіда закінчується наступного літа, і він не поспішає продовжувати угоду з огляду на інтерес з боку інших клубів. Згідно з останньою інформацією, в послугах Джонатана зацікавлені такі клуби, як Атлетіко і Барселона. Також з його агентом контактували Ювентус і Мілан – очікується, що 24-річний бомбардир отримає пропозиції з АПЛ.

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"Барселона завжди була моєю улюбленою командою, я вболівав за неї в дитинстві. Коли ти ростеш, підтримуючи команду, грати за неї – мрія", – цитує Девіда The Athletic.

Цілком можливо, що спортивний директор Барселону Деку підпише Девіда, щоб знизити навантаження на Роберта Лєвандовскі.

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