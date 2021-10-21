"Важко коментувати. Думаю, ця команда з Маріуполя нікому не потрібна. На жаль, така тренерська доля. Коли з команди йде вісім футболістів, а підкріплення немає, то і на гідний результат розраховувати складно.

Маркевич має два матчі, аби реанімувати Маріуполь – на заміну наставнику "азовців" вже є два несподіваних кандидати

Одними молодими гравцями результату не досягнеш. Перспективна молодь – це добре, але вона нестабільна. Може видати феєричну гру, а потім прірва. Тому підсилення, звичайно потрібно було. Завжди так кажуть, якщо невдалий результат, то з'являються чутки про відставку. Але така тренерська доля. Я теж через таке проходив.

Чи є шанси у Маріуполя набрати очки в найближчих матчах? Звісно. Але це футбол. З Металістом 1925 у маріупольців були гольові моменти, могли ще 3-4 м'ячі забити, але в підсумку залишилися без очок", – сказав Маркевич у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, після 11-ти турів Маріуполь посідає у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, маючи у своєму активі лише 4 очки.

"Рівень Динамо – бідний": український гравець, що підсилив би Барселону, і головна "жертва" іспанських ЗМІ у матчі ЛЧ