"Ця команда має перспективу", – Соль сподівається, що Хацкевич залишиться у Динамо

Іспанський форвард Динамо Фран Соль, який наразі не може допомогти команді через травму плеча, в інтерв'ю Футбол 24 розповів про свої враження від перших місяців перебування в команді та роботу з Олександром Хацкевичем.

"Сподіваюся, що Хацкевич далі працюватиме з Динамо. Тому що мені подобається його стиль, його спокій, манера проведення тренувань.

Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ

Дуже важливо, що коли є вдалі матчі, наприклад, перемога над Олімпіакосом, він не є аж занадто щасливим, але коли ми програємо – він не стає дуже-дуже злим. Він вміє тримати емоції при собі. І немає такого, що він проявляє їх багато, коли ми перемагаємо, та виявляє байдужість, коли програємо.

І коли ми граємо, ти дивишся на тренерський місток, то бачиш у нього посмішку, спокійний вираз обличчя. Особисто мені це допомагає та додає впевненості.

Я вважаю, що у Динамо є дуже хороша перспектива з цими молодими гравцями. Це перший рік, коли такі гравці як Шепелєв, Шапаренко, Миколенко стали отримувати більше часу на полі. Я впевнений, що наступного сезону вони "вибухнуть", як той же Циганков.

Циганков втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ

Разом з більш досвідченими гравцями як, наприклад, я, Вербіч, Кадар, Бойко, Кендзьора, вважаю, що у нас дуже збалансована команда. Вона має енергію та бажання завдяки молоді, а також має і досвід. Якщо у нас буде пристрасть та воля рухатися вперед, незважаючи на те, що трапилося цього сезону, вважаю, що наступного сезону ми будемо ще кращими.

Я вважаю, що зараз у нас дуже збалансована, сильна команда. Якщо навіть взяти останній кубковий матч з Шахтарем і подивитися на гру Кадара, Кендзьори, Миколенка – це топ-рівень. Дуже хороший матч провів Сідклей. Багато гравців зіграли чудово в цьому матчі. Я пишався ними.

"Шевчук хоче зробити Барселону". Хто стане новою зіркою Шахтаря, за що плюсуємо Хацкевичу і чому Зоря – не "Мужики"

Звичайно, завжди потрібна конкуренція всередині команди. Але для цього не потрібно купувати з десяток гравців. 2-3 досвідчених та сильних гравці буде достатньо", – вважає Соль.

Повну версію великого ексклюзивного інтерв'ю Футбол 24 із Франом Солем читайте вже завтра