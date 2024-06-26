"Сьогодні ми знали, що не можемо програти. Послання було чітким: ми хотіли грати і намагалися перемогти. Гравці виклалися на повну.

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Ми можемо забити раніше, можемо забити більше, тоді багато речей даються легше. Я пишаюся своєю командою, тому що вони добре зіграли в кінці – якщо ти пропускаєш один гол, то ти опускаєшся нижче плінтуса.

Ця група виявилася складнішою, ніж багато хто думав. На папері ви можете бути фаворитами, але ви повинні грати, а цим командам абсолютно нічого втрачати. Вони також мають якісних гравців, у нас немає маленьких команд.

Ми тут і кваліфікувалися на цей Євро, щоб бути частиною найкращих команд. Попереду топ-команда. Ось чому ми пройшли кваліфікацію, інакше ми могли б залишитися вдома. Це ті ігри, на які ми розраховуємо, і все можливо", – цитує Доменіко Тедеско офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Бельгія зіграла внічию з Україною (0:0) і забезпечила собі участь у 1/8 фіналу, де протистоятиме Франції.

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