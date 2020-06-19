"Цвєк зламав щиток Сидорчуку", – представник КДК пояснив суворе покарання для легіонера Зорі

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко поділився враженням від скандального епізоду матчу 26-го туру УПЛ Зоря – Динамо (1:3).

"Проаналізувавши матеріали стосовно вилучення Цвєка за фол проти Сидорчука у матчі Зоря – Динамо, ми прийняли рішення про відсторонення на три матчі.

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Чому таке серйозне покарання? Подивилися повтори, було жорстке порушення. Стандартна санкція – два матчі. Але, з огляду на жорсткість фолу, ризик нанесення травми та факт, що навіть щиток зламався, прийняли рішення про таке суворе покарання", – сказав Грищенко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Цвєк отримав три матчі дискваліфікації за фол проти Сидорчука. Після 26-ти турів Зоря розташувалась на 4-й сходинці, поступаючись Динамо на три очки.

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