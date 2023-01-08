"Звичайно, читаю новини, скільки наших хлопців гине. Буквально на днях дізнався, що мій однокласник загинув на фронті.

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Причому якщо з нашого боку рідну землю захищає цвіт нації, то з протилежної сторони йде на нас лише біосміття: зеки, наркомани, крадії тощо", – – цитує Андрієвського Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні 28-річний півзахисник провів за киян 11 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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