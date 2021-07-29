"У вересні 2018-го отримав виклик у національну команду. Спочатку приходили якісь дивні повідомлення з вітаннями. Я не розумів, що відбувається, з чим вітають. Згодом мені зателефонував агент, Шаран, привітали мене з цим. Тоді я побачив списки в Інтернеті і зрозумів, що дочекався виклику до збірної України. Був дуже радий, що на мене звернули увагу.

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Чому так і не вдалось дебютувати? Тоді тільки розпочиналась Ліга Націй. Думаю, що тренер зробив ставку на людей, яких він знає. Хороша конкуренція в обороні зліва у збірній була завжди, тренер мене не поставив, що означає, що були сильніші футболісти. Мені вже було приємно знаходитися у колективі, у збірній, подивитися, як все відбувається.

Чи зможу я знову отримати виклик до збірної? Немає нічого неможливого. Якщо ми будемо показувати хороший рівень, заявимо про себе, будемо грати у єврокубках. Будемо на хорошому місці у турнірній таблиці. Думаю, що тільки тоді звертають увагу, коли команда добре йде в чемпіонаті. Якщо ми будемо командою і я буду додавати, як футболіст, то немає нічого неможливого. Я працюю для того, щоб себе проявити і сподіваюсь, що це помітять", – сказав Цуріков в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, оборонець належить харківському Металісту, але на правах оренди виступає за Олександрію.

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