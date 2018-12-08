Цуріков: У мене були кілька пропозицій від українських клубів, але Динамо залишалось в пріоритеті

Захисник Олександрії Андрій Цуріков поділився думками про шанси клубу на Лігу чемпіонів та розповів цікаві подробиці про свій перехід в Динамо.

"У клубі немає розмов про Лігу чемпіонів. У роздягальні – теж. Ми реально дивимося на речі. Нам поставили завдання – потрапити в шістку. Поки що все вдало складається. Але, коли офіційно закріпимося в першій шістці за підсумками першої частини чемпіонату, тоді, напевно, будемо замахуватися на більш престижні місця. Тому про Лігу чемпіонів якщо і є жарти, то дуже рідко.

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Мій перехід із запорізького Металурга в Динамо? Не знаю точно, якусь суму заплатило Динамо, але Металург був задоволеним. Клуб був теж зацікавлений, щоб заробляти на продажі своїх футболістів. У мене тоді було кілька пропозицій від наших українських клубів, але Динамо, звичайно, було в пріоритеті", – цитує Цурікова видання Команда 1.

Після 17-ти турів Олександрія посідає другу сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 36 очок.

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