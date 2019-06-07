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Цуріков перейшов у Яблонец

14:17 591 Читать на русском
Цуріков перейшов у Яблонец
Андрій Цуріков (по центру) / ФК Яблонец

Екс-захисник Олександрії Андрій Цуріков став гравцем чеського Яблонця.

Яблонец на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Андрія Цурікова. Контракт розрахований на 2 роки.

Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич

Екс-гравець Олександрії замінить на лівому фланзі оборони іншого українця Едуарда Соболя, термін оренди якого завершився.

Яблонец у сезоні 2018/19 грав у Лізі Європи в одній групі з київським Динамо, за яке Цуріков виступав з 2013 по 2015 роки, та посів останню сходинку в турнірній таблиці.

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Теги
Трансфери Світ Андрій Цуріков Андрій Цуріков Яблонец Яблонец Українці за кордоном
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