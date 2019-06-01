Цуріков перейде до європейського клубу, – ЗМІ

Захисник Олександрії Андрій Цуріков залишить команду цього літа.

Журналіст телеканалів Футбол 1/2 Олег Ящук в ефірі програми Тур Online повідомив, що захисник Олександрії Андрій Цуріков покине команду.

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26-річний українець влітку підпише контракт з європейським клубом, назва якого не уточнюється.

Хавбек виступає за олександрійський клуб з літа 2016 року. Спочатку Андрій грав на правах оренди, а потім підписав контракт на правах вільного агента. На його рахунку 4 голи і 6 ассистов в 78 матчах.

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