"У кожного свій шлях у футболі. Десь комусь щастить в чомусь, десь навпаки – трішки не виходить. Можливо для мене це було занадто рано потрапити у такий клуб. Я з останньої команди перейшов у гранд. Десь психологічно було важко.

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Якби перейшов на декілька років пізніше, то все могло статися краще. Шансів я багато не отримував, але це вибір тренера, я не можу його засуджувати. У мене своя дорога та шлях у футболі. Не шкодую ні про що. Зараз задоволений тим, що у мене є, я граю і віддаю себе повністю наскільки можу.

Тоді головним моїм конкурентом був Дуду, який зараз грає у Бразилії. Вважаю, що він дуже сильний футболіст, показує це досі. Насправді конкуренція була дуже висока. Не тільки Дуду, але він був основним. У захисті конкурентом був Макаренко. На мою думку, Женя провів кілька хороших сезонів під керівництвом Реброва.

А у 2017 році я розірвав контракт з Динамо. За півроку до цього розмовляв з Ігорем Суркісом про своє становище у команді. Він сказав, що бачить потенціал, футболіста, який може грати у Динамо з моїми якостями і що я поїду на збори. У результаті змінився тренер, прийшов Хацкевич, я не чекав якихось рішень. Особисто зателефонував йому, запитав, як він бачить мене у команді. Хацкевич сказав, що на мене не розраховує і я можу шукати собі клуб. Ми з ним нормально поговорили, я поїхав й розірвав контракт", – сказав Цуріков в інтерв'ю Брутальному футболу.

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