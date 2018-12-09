Цуріков: Мій перехід в Динамо виявився поспішним, я був морально не готовий

Захисник Олександрії Андрій Цуріков розповів, чому не зміг заграти в Динамо.

"Що впало в очі, коли я перейшов в Динамо? Це клуб, який завжди ставить за мету тільки перемагати. У команди немає права на помилку. Якщо не відповідаєш вимогами – не граєш. Багато шансів теж не дають, тому що немає часу на навчання і відразу потрібен результат.

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Зараз для молоді в Динамо інша ситуація, але тоді було багато легіонерів і потрібно було показувати максимум. Молодих футболістів тоді в першій команді було не багато, і прогресувати було складніше.

На мій погляд, мій перехід в Динамо виявився трохи поспішним. Якби це сталося на 2-3 роки пізніше, впевнений, у мене було б більше досвіду і впевненості в своїх силах. Напевно, тоді я був морально не готовий до Динамо", – цитує Цурікова Zbirna.com.

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