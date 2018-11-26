Цуріков – про зіткнення з Бойком: Це непоодинокий епізод з цією людиною, КДК ФФУ повинен щось розглядати

Захисник Олександрії Андрій Цуріков прокоментував зіткнення з воротарем Динамо Денисом Бойком під час матчу 16 туру УПЛ.

"Наступні хвилин 10 після зіткнення з Денисом Бойком були туманними. По голові трохи дісталось. Але я вважаю, що це не зовсім правильно. Це не поодинокий епізод, що стається з цією людиною.

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Потрібно щось, мабуть, розглядати. КДК у нас для цього є, бо я вважаю, що це не зовсім правильно", – цитує Андрія Цурікова портал FootballHub.

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Нагадаємо, у матчі 16 туру УПЛ Олександрія перемогла Динамо з рахунком 2:1. На 56-ій хвилині гри голкіпер киян Денис Бойко на виході врізався у захисника Олександрії Андрія Цурікова, за що був призначений пенальті.

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