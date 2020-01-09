Цуріков: Одразу для себе вирішив, що хотілося б перейти в СК Дніпро-1

Захисник СК Дніпро-1 Андрій Цуріков розповів про своє повернення в УПЛ та про не надто успішний досвід у чеському Яблонці.

"Травма? Так, ситуація у мене затягнулася. Зараз рухаюсь у напрямку відновлення. Роблю все, аби повернутися, і відчуваю серйозні покращення. Дуже сподіваюсь, що вже незабаром буду у загальній групі.

Цуріков перейшов у СК Дніпро-1

Справді, у підсумку я так і не дебютував у Яблонці. Але вже і не шкодую про це. Як тільки дізнався про зацікавленість Дніпра-1, одразу для себе вирішив: якщо буде можливість, хотілося б перейти. Можливо, ця травма і була мені надана, аби піти в ту команду, де я хочу по-справжньому грати. Тому, як кажуть, все на краще", – цитує Цурікова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що раніше в Україні захисник виступав за запорізький Металург, київське Динамо, Говерлу та Олександрію.

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