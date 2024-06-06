Данія обіграла Швецію (2:1) в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі

Данія – Швеція – 2:1

Голи: Хьойберг, 2, Еріксен, 86 – Ісак, 9

Данія готується до Євро-2024, а Швеція грає без будь-якого тиску, адже не завоювала путівку до Німеччини. Початок звітного матчу вийшов багатим на події. Хьойберг на другій хвилині відкрив рахунок, а Ісак зрівняв на 9-й.

Холанд хет-триком розбив Косово, розкішний гол Еріксена приніс Данії перемогу над Швецією

Героєм зустрічі став Крістіан Еріксен. Саме він асистував на старті гри Хьойбергу, а ближче до її завершення вирвав для Данії перемогу, забивши дуже красивий гол ударом здалеку.