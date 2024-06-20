Шотландія розписала нічию зі Швейцарією в другому турі групового раунду Євро-2024. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Шотландії потрібна була тільки перемога після фіаско в першому турі проти Німеччини. Острів'яни намагались захопити ініціативу, але гра загалом вийшла рівною. Суперники обмінялися голами в першому таймі.

Шотландія розписала нічию зі Швейцарією – скотти втратили лідера, Шакірі забив шедевральний гол

Шер невдало зупиняв удар Мактоміная, завадив своєму голкіперу та зрізав м'яч у ворота. Шакірі вирівняв ситуацію шедевральним дальнім ударом. Ндой міг принести Швейцарії перемогу, але гол скасували через офсайд.

"Наті" набрали чотири очки за два тури та комфортно підходять до останнього матчу проти Німеччини.