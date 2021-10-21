ЦСКА Софія приймає Зорю у рамках 3-го туру Ліги конференцій. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч ЦСКА Софія – Зоря відбудеться сьогодні, 21 жовтня, у Болгарії. Стартовий свисток на стадіоні Васіл Левскі пролунає о 22:00. Дивитися цю зустріч наживо можна на телеканалі MEGOGO, текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".

ЦСКА Софія – Зоря: анонс матчу Ліги конференцій

Цей поєдинок має ключове значення для обох команд у контексті боротьби за вихід у плей-офф, адже після двох турів у ЦСКА лише одне набране очко, а Зоря поки лише програвала.

ЦСКА Софія – Зоря: стартові склади на матч Ліги конференцій

ЦСКА Софія: Бузатто – Туріцов, Маттей, Лам, Мазіку – Йомов, Мухар, Жеферсон, Вілдсхут – Кері, Кайседо

Запасні: Євтімов, Варела, Бай, Чатаковіч, Крастєв, Вйон, Данчєв, Юга, Ахмедов, Галабов

Зоря: Мацапура – Фаворов, Імереков, Снурніцин, Хомченовський – Сайядманеш, Булеца, Цвєк, Громов – Гладкий, Шахаб

Запасні: Сапутін, Жилкін, Жунінью, Луньов, Овусу, Крістіан, Алефіренко