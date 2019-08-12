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ЦСКА Софія відібрав очки в лідера чемпіонату Болгарії Лудогорця перед матчем-відповіддю Ліги Європи проти Зорі

08:00 122 Читать на русском
ЦСКА Софія відібрав очки в лідера чемпіонату Болгарії Лудогорця перед матчем-відповіддю Ліги Європи проти Зорі
Лудогорець – ЦСКА Софія – 0:0

У рамках 5-го туру чемпіонату Болгарії ЦСКА Софія та Лудогорець розійшлись миром.

 

Чемпіонат Болгарії 2019/20, 5-й тур

Лудогорець – ЦСКА Софія – 0:0

Лудогорець та софійський ЦСКА не змогли виявити сильнішого у напруженому матчі. Лудогорець більше володів ініціативою на правах господарів в першому таймі. В другій половині господарі також більше атакували, проте ЦСКА також відповідав атаками, проте жодній з команд так і не вдалось відзначитись забитими голами.

Зоря розписала виїзну нічию з ЦСКА Софія у ЛЄ – "армійці" не здивували, "мужики" не вразили, але залишились фаворитами

Таким чином, Лудогорець набрав 11 очок та очолює турнірну таблицю чемпіонату. ЦСКА з 8 пунктами розташувався на 7 позиції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Зорею та ЦСКА Софія відбудеться 15 серпня.

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