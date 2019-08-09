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ЦСКА Софія – Зоря: наставник болгар розкритикував арбітрів матчу, звинувативши їх в упередженості

09:44 445 Читать на русском
ЦСКА Софія – Зоря: наставник болгар розкритикував арбітрів матчу, звинувативши їх в упередженості
Любко Петровіч / ЦСКА Софія

Головний тренер ЦСКА Софія Любко Петровіч прокоментував поєдинок проти Зорі у кваліфікації до Ліги Європи.

13’ Евандро да Сілва
 
Владлен Юрченко 45’
13’ Евандро да Сілва
45’ Владлен Юрченко

"Гравці віддали максимум своїх сил. Можу лише подякувати їм за віддачу і бажання. А от усім іншим я не можу бути задоволений.

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Не можу повірити, що в Європі є такі судді. Вони працювали на Зорю. Ніяких фолів на нас, нам суддя показував картки, їм – ні. В епізоді з пенальті м'яч потрапив захиснику в груди. Пенальті не було.

У нас був шанс забити, але в цілому це був важкий матч. Зоря – хороша команда, але нам доводилося боротися і проти судді. Тепер у них є перевага. Очевидно, що Європа не хоче нас", – цитує Петровіча Gol.bg.

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Ліга Європи ЦСКА Софія - Зоря Любко Петровіч Любко Петровіч Зоря Зоря ЦСКА Софія ЦСКА Софія
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