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ЦСКА Софія – Зоря: Громов не допоможе луганцям у матчі Ліги Європи через травму

16:38 224 Читать на русском
ЦСКА Софія – Зоря: Громов не допоможе луганцям у матчі Ліги Європи через травму
Артем Громов / Фото ФК Зоря

Надійшли погані новини з лазарету луганської Зорі.

 

Артем Громов не полетів з командою в Болгарію на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти місцевого ЦСКА.

Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома

За інформацією джерела, 29-річний хавбек зазнав травми, яка не дозволить йому допомогти Зорі у першому поєдинку з софійцями, повідомляє Football.ua.

Нагадаємо, Артем відзначився трьома голами у попередньому раунді ЛЄ, де "чорно-білі" зустрічались із ФК Будучность.

Двобій ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня, початок о 20:30.

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Теги
Ліга Європи ЦСКА Софія - Зоря Артем Громов Артем Громов Зоря Зоря
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