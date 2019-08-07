ЦСКА Софія – Зоря: Громов не допоможе луганцям у матчі Ліги Європи через травму

Надійшли погані новини з лазарету луганської Зорі.

Артем Громов не полетів з командою в Болгарію на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти місцевого ЦСКА.

Зоря оголосила список гравців на матч Ліги Європи проти софійського ЦСКА – Русин у складі, Громов залишається вдома

За інформацією джерела, 29-річний хавбек зазнав травми, яка не дозволить йому допомогти Зорі у першому поєдинку з софійцями, повідомляє Football.ua.

Нагадаємо, Артем відзначився трьома голами у попередньому раунді ЛЄ, де "чорно-білі" зустрічались із ФК Будучность.

Двобій ЦСКА Софія – Зоря відбудеться 8 серпня, початок о 20:30.

ЦСКА Софія – "вбивця чемпіонів" з тріумфатором головного єврокубка на чолі: представлення суперника Зорі в Лізі Європи