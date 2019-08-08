ЦСКА Софія – Зоря: Червенков оцінив стан болгарської команди

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков, який працював у ЦСКА Софія, розповів про справи у стані болгарської команди.

"ЦСКА – це найкраща команда Болгарії. Вони двічі брали участь у півфіналі Ліги чемпіонів. Вони показують гідні міжнародні результати, там грали такі футболісти як Стоїчков, Пенев, Константінов. Це серйозна школа. Не кожна людина гідна працювати і грати в ЦСКА.

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ЦСКА змінюється. Останнім часом там були тренерські зміни. Після початку роботи молодого фахівця результати погіршилися. Звичайно, клуб змінив тренера на досвідченого Любко Петровіча. Він дуже серйозна людина, яка розуміє відмінно тактику, вибирає правильні рішення. Він змінив схему гри команди в тактичному плані і вийшло краще. Крок вперед вони зробили серйозний.

Вони будуються як нова команда, там залишилося тільки двоє болгар. Це не подобається уболівальникам клубу, але це їхня політика. Футбол – це бізнес.

Я очікую цікаву гру. ЦСКА – технічна і агресивна команда, яка серйозно працює на полі. Для них найголовніше – хороша гра і результат", – сказав Червенков Футбол NEWS.

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