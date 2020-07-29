ЦСКА Москва відмовився від ідеї придбання екс-лідера Карпат

Московський ЦСКА не купуватиме атакувального півзахисника аргентинського Рівер Плейт Хорхе Карраскаля в літнє міжсезоння.

"Армійці" все ж вирішили відмовитись від трансферу колумбійця. Про це журналіст Густаво Ярроч написав у своєму Twitter.

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Керівництво ЦСКА відмовилось платити за 22-річного гравця 8,5 млн євро, які вимагали боси Рівер Плейта, тому вийшло з перемовин. Раніше "червоно-сині" пропонували понад 6 млн євро за трансфер, проте ця сума не вразила аргентинський гранд.

Нагадаємо, латиноамериканець перебрався до Рівер Плейт із львівських Карпат за 2,5 млн у євровалюті. Колумбійцем цікавилась низка європейських клубів, зокрема, Бешикташ, Аякс, Фіорентина та Ювентус.

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