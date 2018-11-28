ЦСКА – Вікторія Пльзень – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Вікторія Пльзень на виїзді обіграла ЦСКА. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів УЄФА 2018/2019, 5-й тур, група G

ЦСКА – Вікторія Пльзень – 1:2

Голи: Влашіч, 10 (пен) – Прохазка, 56, Гейда, 81

Нереалізовані пенальті: Прохазка, 44

ЦСКА у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА програв пльзеньській Вікторії, остаточно втративши шанси на 1/8 фіналу цього турніру.

Москвичі вийшли вперед вже на 10-й хвилині, коли Мілан Птржела у власному штрафному збив Георгія Щеннікова. Арбітр призначив пенальті, а Нікола Влашіч майстерно його реалізував – 1:0. За наступні двадцять хвилин господарі могли забивати ще мінімум тричі, але не змогли реалізувати свої нагоди.

АЕК – Аякс – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Другий тайм почався досить рівно, однак гравці Вікторії вперто рвалися уперед через фланги ЦСКА – і були за це винагороджені. На 56-й хвилині Радім Ржезнік прорвався по флангу та викотив передачу у штрафний в спини захисникам, а Роман Прохазка красиво відправив м'яч у дев'ятку – 1:1. На 81-й хвилині після розіграшу кутового Патрік Грошовський виконав подачу на лінію воротарського, а Лукас Гейда спокійно її замкнув – 1:2.

Плзеньці набрали чотири очки та порівнялися з москвичами, які тепер розпрощалися з шансами на плей-офф Ліги чемпіонів.