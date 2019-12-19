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Црвена Звезда залишилась без головного тренера – на його місце сватають Станковіча

19 грудня 23:50 121 Читать на русском
Црвена Звезда залишилась без головного тренера – на його місце сватають Станковіча
Владан Мілоєвіч / Фото з відкритих джерел

Сербський клуб попрощався зі своїм коучем Владаном Мілоєвічем.

У четвер, 19 грудня, посаду головного тренера Црвени Звєзди покинув Владан Мілоєвіч, повідомляє офіційний сайт клубу. 49-річного фахівця не врятувало навіть те, що белградський клуб лідирує у чемпіонаті Сербії, випереджаючи найближчого конкурента – Партизан – аж на 11 очок.

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Керівництво Црвени Звєзди покладало великі надії на вдалі успіхи в Лізі чемпіонів, натомість команда посіла у своїй групі останню сходинку, зазнавши п’яти поразок у шести матчах.

За повідомленням сербських ЗМІ, новим головним тренером белградського клубу стане 41-річний Деян Станковіч, який лише в кінці листопада отримав посаду в молодіжній академії міланського Інтера.

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