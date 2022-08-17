Ліга чемпіонів, кваліфікаційний плей-офф

Карабах – Вікторія Плзень – 0:0

Маккабі Хайфа – Црвена Звезда – 3:2

Голи: П'єрро, 18, 51, Шері, 61 – Пешіч, 27, Канга, 40

Динамо зазнало поразки від Бенфіки в першому матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Циганков міг стати героєм, але привіз гол

Карабах і чеська Вікторія розписали нічию в Баку. Господарі створили більше моментів, але забити не зуміли. Доля протистояння вирішиться у матчі-відповіді. Сильніша команда вийде в груповий раунд Ліги чемпіонів, а слабша – вилетить в групу Ліги Європи.

Маккабі та Црвена Звезда навпаки видали яскраве шоу з 5 голами. П'єрро вивів ізраїльтян вперед, але серби ще до перерви відігралися та повели в рахунку завдяки точним ударам Пешіча та Канга. На початку другого тайму П'єрро дублем відновив паритет, а Шері дальнім ударом приніс Маккабі перемогу. Український австралієць Микита Рукавиця вийшов на останні 20 хвилин за Хайфу і на рахунок вже ніяк не вплинув. Серби, до речі, досі грають з рашистським "Газпромом" на грудях.