Лех і Црвена Звезда зійшлися у боротьбі за вихід до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів 2025/26. Рахунок та огляд матчу – дивіться на "Футбол 24".

Саме це протистояння визначить потенційного суперника Динамо у разі, якщо кияни зуміють пройти кіпрський Пафос. Переможець дуелі між Лехом та Црвеною Звездою стане наступною перепоною або для українського клубу, або для представника Кіпру. Нагадаємо, у першому матчі команда Шовковського поступилася з мінімальним рахунком.

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Сьогоднішній поєдинок розпочався жваво – серби відкрили рахунок уже на старті. Ндіає віддав точну передачу на Круніча, а той з лінії штрафного майданчика пробив у правий нижній кут воріт – 0:1!

Однак відповідь не забарилася – уже на 34-й хвилині Ісхак отримав чудову передачу у штрафний і з гострого кута точно пробив у ворота – неймовірне влучання!

Gollll...Mikael #Ishak doprowadza stadion przy Bułgarskiej do szaleństwa !!#LECH doprowadza do remisu ,a strzelcem fenomenalne brami z woleja jest Ishak. Jest 1:1 po 35 minutach gry!!! pic.twitter.com/SRZsWyWr30 — Pawel Bernacki (@PawelBernacki1) August 6, 2025

На початку другого тайму Лех контролював гру, але саме сербам вдалося забити – Круніч холоднокровно реалізував свій момент. Минуло лише 20 хвилин, як у ворота поляків влетів ще один м’яч. До речі, другий гол у матчі забив Бруно Дуарте – нападник, у карʼєрі якого є цікава сторінка: сезон 2018/19 він провів у складі ФК Львів.

До кінця матчу більше голів забито не було. Црвена Звезда зберегла перевагу у два м’ячі перед матчем-відповіддю.

До слова, якщо серби пройдуть Лех, а Динамо – Пафос, то кияни отримають шанс помститися за Олександрію, яка нещодавно безславно вилетіла від Партизана в кваліфікації Ліги конференцій (0:6 за сумою двох матчів).

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