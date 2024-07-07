Форвард Зорі Едуардо Герреро може перейти у чемпіонат Сербії, повідомляє El Marcador TV.

Динамо готове було відпустити одного зі своїх гравців разом з доплатою за учасника плей-офф Копа Амеріка-2024

24-річний футболіст потрапив у сферу інтересів чинного чемпіона – Црвени Звезди. За інформацією джерела, селекціонери клубу звернули увагу на Герреро під час виступів на Кубку Америки-2024 – нападник Зорі взяв участь у всіх 4 матчах збірної Панами, забив 1 гол і сьогодні вночі завершив виступи на турнірі, вилетівши у чвертьфіналі від Колумбії (0:5).

До слова, гравця також хоче Динамо, яке зробило луганцям вже дві пропозиції щодо трансферу. Зоря не проти відпустити Едуардо, але вимагає за його перехід 4 млн євро.

Нагадаємо, Герреро перейшов у Зорю з ізраїльського Маккабі Тель-Авів (спочатку це була оренда, а згодом повноцінний трансфер). Минулого сезону провів за луганців 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив 13 голів і віддав 4 асисти. Його контракт з "чорно-білими" розрахований до 30 червня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,2 млн євро.

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