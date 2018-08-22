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Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0 – відеоогляд матчу

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Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0 – відеоогляд матчу
Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0 / ФК Црвена Звезда

Црвена Звезда вдома розписала мирову з Зальцбургом. Дивіться відеоогляд матчу.

Чемпіон Сербії Црвена Звезда вдома приймала півфіналіста Ліги Європи 2017/18 Зальцбург. За рівної гри командам не вдалось вразити ворота одна одної. У підсумку, нульова нічия перед поєдинком в Австрії.

Ліга чемпіонів, раунд плей-офф, перші матчі

Црвена Звезда – Зальцбург – 0:0

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Црвена Звезда - Зальцбург: Вівторок 21 серпня 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
0 : 0
Зальцбург
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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Црвена Звезда - Зальцбург Зальцбург Зальцбург Црвена Звезда Црвена Звезда
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