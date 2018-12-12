toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ

Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

09:26 262 Читать на русском
Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Парі Сен-Жермен розгромив на виїзді Црвену Звезду, завдяки чому вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та найяскравіших моментів матчу Црвена Звезда – ПСЖ на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів. 6 тур

Група С

Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4

Голи: Гобельїч, 56 – Кавані, 10, Неймар, 40, Маркіньос, 74, Мбаппе, 90+2

Ліверпуль – Наполі: не Салахом єдиним, або як мерсисайдці знищили суперника, а рефері виявив слабкодухість

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга чемпіонів6 турСтадіон ім. Р. Митича (Белград)

Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен: Вівторок 11 грудня 2018

Црвена Звезда
Матч завершено
1 : 4
Парі Сен-Жермен
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Црвена Звезда Црвена Звезда Црвена Звезда - Парі Сен-Жермен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
32
хв
Шахтар
22:00
Ліон
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук