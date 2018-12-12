Црвена Звезда – ПСЖ – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Україна — 10:47 1212
-
Шапаренко увійшов до топ-3 найкращих молодих гравців євровікенду, – InStat
-
Ліга чемпіонів: Тоттенхем у матчі з Барселоною дивом вирвався у плей-офф, Інтер зазнав фіаско з ПСВ і покинув турнірЛіга чемпіонів — 00:03 2455
-
Ліверпуль – Наполі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 00:00 1238
-
Неймар став найкращим бомбардиром в Лізі чемпіонів серед бразильцівЛіга чемпіонів — 11 груд 645
-
Шальке – Локомотив: Коноплянка отримав другу найвищу оцінку в матчі – кращим був лише автор переможного голаЛіга чемпіонів — 11 груд 1623
Всі новини