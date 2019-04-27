toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
КАРПАТИ БОРУСІЯ ДОРТМУНД - ШАЛЬКЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ІНТЕР - ЮВЕНТУС

Цорк прокоментував інтерес Реала і Манчестер Юнайтед до Санчо

22:29 3
Цорк прокоментував інтерес Реала і Манчестер Юнайтед до Санчо
Джейдон Санчо / Борусія Д

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк запевнив що форвард "джмелів" Джейдон Санчо залишиться у команді на наступний сезон.

"Ми не отримували жодних пропозицій щодо Санчо. І не хочемо отримувати, оскільки цей гравець входить в наші плани.

Санчо повторив досягнення Лемпарда

Можу запевнити, що він буде грати за Боруссію Д в наступному сезоні", – сказав Цорк для Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Зінедін Зідан особисто зацікавлений у запрошенні Санчо в Мадрид, а Манчестер Юнайтед готовий заплатити 100 млн євро за 18-річного англійця.

Борусія Д – Шальке: скандальне дербі з червоними і хвалою російського терориста – кращий за Мессі постраждав від фанатів

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Джейдон Санчо Джейдон Санчо Міхаель Цорк
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
29
хв
Валенсія
13:00
Ейбар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук