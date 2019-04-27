Цорк прокоментував інтерес Реала і Манчестер Юнайтед до Санчо

Спортивний директор Борусії Д Міхаель Цорк запевнив що форвард "джмелів" Джейдон Санчо залишиться у команді на наступний сезон.

"Ми не отримували жодних пропозицій щодо Санчо. І не хочемо отримувати, оскільки цей гравець входить в наші плани.

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Можу запевнити, що він буде грати за Боруссію Д в наступному сезоні", – сказав Цорк для Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Зінедін Зідан особисто зацікавлений у запрошенні Санчо в Мадрид, а Манчестер Юнайтед готовий заплатити 100 млн євро за 18-річного англійця.

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