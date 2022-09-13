"Чи варто сьогодні відпускати Мірчу Луческу з Динамо? Про майбутніх тренерів Динамо зараз говорити, на мій погляд, зарано. Це головний біль керівництва клубу. Луческу на цьому тижні згадав свою фразу після матчу зі СК Дніпро-1 про бажання піти з клубу. Він казав, що це були емоції. Це був меседж – Луческу нині дав сигнал, що не збирається залишати Динамо.

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Фішка в чому? Що після кожного з останніх матчів Динамо питання актуальності тренера Мірчі Луческу для цієї команди стає, як для мене, все доречнішим. Навіть у цьому турі УПЛ, ну обіграли вони ФК Львів. Обіграли мінімально, 1:0. Я не знаю, як з точки зору якості гри. Коли Динамо програвало 5 матчів поспіль? Ніколи в історії. Скромний клуб обіграли без малюнку, без впевненості, без виразності. Тиск результату був також колосальним. Не виглядає це Динамо впевненим та переконливим.

Чому питання продовження співпраці Луческу і Динамо стає все доречнішим? Поясню. Коли Мірча Луческу прийшов у Динамо, команда сприймала його особисто, його бачення футболу, його вміння пояснити, його підхід до гри і тренувального процесу та вимоги, як ковток свіжого повітря після, хочеться сказати, ортодоксальних методів Олексія Михайличенка. Тоді прихід Луческу запалив очі футболістам. Вони реально були вмотивовані, умовно кажучи, в рот заглядали своєму вчителю.

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І той же Луческу тоді був вмотивованим, його ж із Шахтаря вигнали. Він просився назад, його не взяли. Прийшов у Динамо, щоб довести Палкіну та Ахметову, що старий кінь борозни не зіпсує. І от воно все співпало. Але зараз в мене виникає враження, що нині цій команді Динамо оцей Мірча Луческу нічого збуджувального, нового дати не зможе. І команда не виглядає такою, яка може надихнути його на якусь тренерську творчість.

Змінювати Луческу – це буде непросте рішення для братів Суркісів. Зовсім не факт, що вони знайдуть правильну альтернативу, яка заведе двигун цієї машини. Ця команда, на мій погляд, першочергово потребує навіть не заміни тренера. Насамперед потребує вливання якісної свіжої крові. Можливо, це допоможе щось змінити в тій ситуації, у яку потрапила команда", – поділився Вацко у програмі Вацко on air.

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