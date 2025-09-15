– Наприкінці року ви відсвяткуєте десятиліття із моменту вашого дебютного професіонального матчу. Серед усього, що змінилося у вашому житті, здається, найменше еволюціонував ваш сімейний та особистий фундамент.

– Справді, я так думаю. Як гравець, змінився, бо побував у різних сферах, у різних клубах. Як людина – теж. Я був підлітком, коли починав... Але так, цей сімейний фундамент залишився незмінним. Це було всередині нас завжди. Це ні обговоренню, ні змінам не підлягає. Можна бути у будь-якому куточку Європи чи світу – цей зв’язок завжди буде. Ми постійно на телефоні. Як тільки маємо час – одразу бачимося. Саме це й робить наші стосунки такими особливими.

"Мої батьки сиділи на хлібі і воді, щоб ми не почувались жебраками": Зідан про завершення кар’єри та інтерес до політики

– Змінити країну, переїхати в Мадрид – це було, як перерізати пуповину?

– У Парижі останніми роками я вже покинув батьківське гніздо. Ітан (молодший брат) підростав, і треба було ним займатися. Я вже був не тим, на кому усі мали зосереджуватися. У футболі боявся затулити йому шлях, але не в житті. Я старший, я його захищаю. Навпаки, потрібно кидати на нього тінь, щоб не було надто багато світла, яке могло б його обпекти. Коли я дізнався, що він півзахисник, це стало полегшенням. Це дозволить уникнути непотрібних порівнянь. Це дало мені ковток повітря в тому, що ми займаємося однією справою.

– Що теж не змінилося – це увага, постійний шум, контраст між тим, що про тебе думають, і тим, якою може бути реальність.

– Я не перший і не останній. Просто зі мною все підсилено. Це історія футболу, телебачення, популярності. Іноді це справедливо, іноді – ні, але це те, що неможливо змінити. Я часто кажу, що люди мене не знають, але, водночас, ми ж не можемо знати всіх… Це нормально. Багато сказаного про мене дуже далеке від реальності.

– Наприклад, коли вас звинуватили, що ви нібито вимагали, аби вам довірили пронести олімпійський вогонь?

– Оце я справді не зрозумів. Навіть якби грав на Олімпійських іграх, а мені хотілося, я б навіть не уявив собі, щоб пронести факел. Це треба залишити тому, хто має історію з Іграми, а я лише, можливо, почав би її писати. Ти ж не починаєш свою історію з Олімпіадою тим, що запалюєш вогонь. Це не має жодного сенсу, особливо у Франції, з усіма тими атлетами, які залишили слід в історії. Як це можна виправдати? "Ні-ні, посунься, ти ж привіз сотні золотих медалей, але ось Кіліан прийшов з усмішкою". У мене немає на це права.

Kylian Mbappé is in ridiculous form already this season pic.twitter.com/8LynXHstzT — B/R Football (@brfootball) September 13, 2025

– Річ у тім, що такі суперечки можуть впливати на твою внутрішню рівновагу.

– Я це приймаю. Не можу змінити світ. Інколи тебе бачать набагато темнішим, ніж ти є насправді, інколи – світлішим. Але правда завжди виходить назовні, навіть якщо це займає багато часу. Дехто проводить усю кар’єру в очікуванні, щоб їм віддали належне чи щоб їх по-справжньому зрозуміли. Треба навчитися жити з цим. Ти витрачаєш занадто багато енергії, якщо постійно борешся з цим, і все одно ніколи не переможеш. Це може зсередини з’їдати тебе, а в тебе немає зброї, щоб боротися. Досить багато спортсменів до мене вже заплатили за це високу ціну. Я намагаюся вчитися у них.

– У кого саме?

– У всіх потроху… Зрештою, є ті, ким ти можеш захоплюватися, але складно надихатися їхнім прикладом. Зідан, наприклад, – це історія, яка трапляється лише раз. Ти можеш лише захоплюватися величчю. Ніхто не зможе повторити це, відтворити такий образ. Це був особливий час, особлива епоха. Особливий гравець! Це було зовсім інше. Але якщо подивитися на французьких спортсменів, а нам пощастило мати великих, усі вони у якийсь момент були розірвані громадською думкою. Думаю, це неминучий етап, і я спокійно до цього ставлюся.

– Чи має право Кіліан Мбаппе на поразку?

– Ні. Але саме тому люди й ставлять тебе так високо. Тому що ти приймаєш усі ці речі, ти стійкий, у тебе завжди є бажання перемагати. Поразку я ніколи не хотів приймати, тож мене не бентежить, що мені цим дорікають. Я дуже вимогливий до себе, значно більше, ніж більшість людей, тому я абсолютно спокійний у цьому плані.

– У більш особистій сфері, скільки людей спілкуються з вами, нічого не очікуючи натомість?

– Важко відповісти, бо інколи навіть той, хто щось від тебе очікує, може сказати правду. Треба бути уважним, але не параноїком. Не все потрібно відкидати. Це не чорне чи біле. Треба вміти захищатися, але залишатися пильним. Бувало, я слухав поради людей, які виявилися шкідливими, але їхня порада була правильною, тож приймав пораду, але розривав стосунки. Я завжди слухаю те, що мені говорять, хоча потім відсіюю й залишаю лише те, що вважаю правильним. Суддя тут я сам. Я – той, хто виходить на поле, хто живе своїм життям, хто приймає поразку, славу… І хто несе наслідки того, що роблю.

– Коли бачиш, що сталося з Полем Погба, наприклад, це змушує замислитися. Чи можуть гроші все зруйнувати?

– Так, можуть. Чим більше в тебе грошей, тим більше проблем. Деякі не бачать, що твоє життя змінюється, вони хочуть і далі тримати твій образ, коли ти був дитиною, коли був поруч із ними… Але ти вже не той самий. У тебе є відповідальність та робота. Якщо хтось проходить цей шлях разом із тобою – це прекрасні історії. Добре зростати, підкорювати вершини, зберігаючи ті самі сімейні чи дружні взаємини. Але іноді це не працює, і треба вміти про це сказати. З цією проблемою стикаються чимало спортсменів, публічних людей.

Чи говорять про це? Так. Це ставало темою новин, це речі, які ми знаємо, які нам близькі. Це наш світ, і ми не можемо його змінити. Я фаталіст щодо того, чим є футбол, але не щодо того, чим є життя. Життя прекрасне. Футбол – він такий, який є. Я люблю казати, що люди, які йдуть на стадіон, мають щастя "просто" прийти на виставу і не знати, що відбувається за лаштунками. Чесно, якби в мене не було цієї пристрасті, світ футболу вже давно викликав би у мене відразу.

– Кріштіану Роналду якось сказав, що може з повною довірою покластися лише на чотирьох людей.

– Я розумію. Щойно я сказав, що не варто впадати в параною… Але все одно трохи в ній живеш. "Чому він мені це каже? Чого він хоче? Чого він від мене чекає?" Дуже багато цих "чому". Межа між тим, щоб бути уважним, і тим, щоб стати параноїком, дуже тонка. Можеш видатися божевільним. Скільки разів я чув, як про когось кажуть: "Та він з глузду з’їхав!" Ні, він не божевільний, він параноїк, бо навколо нього лише божевільні. Можливо, зараз йому трапилася хороша людина, але він до цього зустрів двадцять відверто токсичних, тож сумнівається – і це нормально.

– Які людські цінності ви шукаєте в інших?

– Родину ти приймаєш такою, якою вона є. Ми ж не ідеальні. У кожного є свої переваги й недоліки. А щодо друзів – це завжди простота, готовність ділитися, солідарність. Цінності, які зробили мене тим, ким я є. Саме так створюються зв’язки. Ми ділимося речами, жартами, анекдотами, подорожами, досвідом. Інколи дружба триває все життя, інколи – певний час. Вона була гарною, але мала закінчитися. Бувають і такі, що завершуються погано. Це життя. Я не дуже відрізняюся від більшості людей. На жаль, навіть мої дружні взаємини перебувають під мікроскопом… Якщо я з кимось часто проводив час, а потім цього більше не видно, одразу скажуть: "А, цікаво, чому його більше немає поряд?"

– Чи маєте ви відчуття, що у вас є свій "королівський двір"?

– Ні, немає. Ти ніколи не є королем. У мене була можливість заробити багато грошей, але я ніколи не відчував, що мене вважають королем, чи що мені дозволяють усе. Коли треба сказати "ні" – його треба сказати. Члени моєї родини частіше кажуть "ні", ніж "так". Їхнє “так” завжди мене дивує. А далі – у кожного своя історія. Це не має жодного стосунку до того, чи ти футболіст, чи відома людина, чи ні. Ми всі відповідальні за те, що робимо, і за тих, з ким спілкуємося. Поганий досвід у будь-якому випадку допомагає рухатися вперед. Це може бути важко в моменті, випробування, яке треба подолати, але з відстані, коли воно вже позаду, можна сказати собі, що це мало сенс.

– Про що ви думаєте, наприклад?

– Мені пощастило жити на швидкості сто кілометрів на годину. Я пережив дуже багато. Чимало людей бачать події моєї кар’єри, а також те, що відбувалося поза футболом, і я вважаю, що з усього цього виніс чимало уроків. Якщо не вчишся, усе повторюється знову. Я жив, і це сформувало мене, як людину. Як і всіх, зрештою. Ми не прожили одне й те саме, але обидва сформувалися завдяки тому, що пережили, і є тими, ким є сьогодні, саме з цих причин. Додатково – виховання, яке я отримав, багаж, який ніс від народження. Але найбільша частина, думаю, саме в цьому: зустрічі, місця, куди потрапляєш, речі, які звалюються на тебе… Це і є моя життєва історія, просто й чесно.

– Багато футболістів одружуються дуже рано. Ви зробили інший вибір. Чи відчуваєте, що це позначається на вашій рівновазі?

– Ні, бо це мій вибір. Кожен будує своє життя по-своєму. Я зробив так, думаючи, що футбол – це все моє життя, і я хочу повністю насолодитися кар’єрою. Можливо, я помиляюся… Можливо, я маю рацію. Лише майбутнє покаже або Бог у свій час. Коли ти обираєш сам, результат легко прийняти.

– Як зустріти ту саму людину, розуміючи: вона тут з правильних причин?

– Тут, знову ж, тонка межа між параноєю та пильністю. Дехто хоче тобі зла, але це не всі. Не треба надто думати – треба діяти. Це стосується всіх. А ви одружені? Як зрозуміли, що це та сама? Робиш усе, щоб це працювало, але як вгадати очевидне?

– Це ставка…

– Життя – це ставка. Кажуть, що воно вдається сміливим, тому треба пробувати. Те, що складно у футболі, це зустріти погляди інших. Є щось таке, що називається его, і деякі бояться помилитися. "Я зустрів не ту людину, і весь світ це побачив!" Ні, таке може трапитися. Головне – навчитися приймати помилки. І якщо я помиляюся, я підіймаюся.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! ???



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 3, 2024

– Уявляєте себе з дітьми, які ненавидять футбол?

– Сподіваюся. Але, на жаль, м'яч ніколи не буде далеко… У будь-якому випадку, я ніколи не радив би своїй дитині кидати себе у світ футболу.

– Ітан каже, що ви більш стриманий, ніж він, і вам важко ділитися почуттями.

– Ми різні. Мої батьки були іншими, коли в них народився Ітан, порівняно з тим, коли народився я. Ця історія, це формування робить нас різними. Якщо ви будете з нами, то побачите. У нас одні й ті самі батьки, але не одне й те саме виховання. Ми бачимо дві різні освіти у розвитку життя, як дорослої людини. Моїй мамі було 23 роки, коли вона народила мене, а на вісім років більше, коли народився Ітан. Тому, звісно… Те, що робить Ітан, я роблю інакше, і навпаки. Ми добре доповнюємо одне одного.

– Але він має рацію?

– Думаю, так. Бо мене так виховали. Ні, не виховали, бо це звучить неправильно. Виростили. Мій батько не вставав зранку, кажучи: "Я люблю тебе, сину". Проте Ітану він це казав багато разів. Він був у іншому етапі свого життя. Мав менше проблем, можливо, або переживав період самоаналізу. Моє виховання було дуже хорошим, виховання Ітана також, але різне.

– Коли вперше ви сказали собі: "Я тебе люблю"?

– Я був дорослим, але коли ти стаєш дорослим, розумієш, що твій батько не мусить казати "Я тебе люблю", щоб любити. Він жертвував собою, щоб ти міг досягти успіху, це важить більше, ніж "Я тебе люблю" за сніданком. У нас така взаємодія, що ми розуміємо одне одного без цих слів. Але я знаю, що він любить мене всім серцем. І я теж його всім серцем люблю. А популярність, те, що я був відомий змалку, створила ще й цю захисну оболонку. Я не хотів, щоб люди чіпали те, що належить мені. Ітан майже народився відомим. Він роздавав автографи у 8-9 років, навіть не маючи підпису. Але круто це аналізувати – це відображає розвиток життя батьків.

– Ваші тихі гавані?

– Мій дім. Сім'я, друзі, близькі, звісно, але справжній притулок для мене – це дім. У своєму домі – я господар. Туди не заходить будь-хто. Коли зовні – хаос чи екстаз, коли люди зовсім скажені, я завжди думаю, що все закінчиться, бо я повернуся додому.

– Де вам вдається відімкнутися після матчу?

– Увечері я не дивлюся матч, навіть коли виграю. Завжди знайдеться щось, що можна применшити або, навпаки, драматизувати. У мене немає ритуалів. Кожен матч – це шанс залишити слід в історії, у кожного матчу своя історія. Я не хочу зводити кар'єру до рутини. У тебе лише одна кар’єра, хочу прожити повністю і хороші, і погані моменти. Я віддаюся всьому, що зі мною відбувається. Іноді їм, іноді – ні. Можу сісти, посміятися. Іноді сумую, тоді розмовляю з Яель, моєю особистою асистенткою.

– Коли востаннє ви плакали?

– Востаннє я плакав через футбол… Я плачу тільки через травму. Поразки – це те, чого ти частково заслуговуєш. Травму не заслуговує ніхто. На поразку ти можеш вплинути. Але востаннє я майже плакав через футбол, коли ми з ПСЖ програли Манчестер Сіті у повторному півфіналі Ліги чемпіонів 2021 року. Я не грав. Тоді майже плакав, бо… Ти ні на що не впливаєш. У такі моменти чим ти відрізняєшся від мільйонів людей, які дивляться по телевізору? Нічим.

– Ви були в кращому становищі…

– Так, хоча ще й сніг був. У літаку, дорогою назад, я майже плакав.

– Багато чемпіонів говорять про ментальне здоров'я. Тадей Погацар щойно виграв четвертий Тур де Франс і каже, що йому це набридло. Ви відчували таку втому?

– Під час міжнародних змагань – так, завжди. Ти замкнений на приблизно шістдесят днів. Коли це чемпіонат світу, більше ніщо не має значення, і марно намагатися відволіктися, дивлячись останній серіал чи телевізор. Якщо вмикаєш – все одно говоритимуть тільки про це. Перші дні – ще нормально. Але чим далі… Я брав участь у двох чемпіонатах світу, двічі доходив до фіналу. Між півфіналом і фіналом світ зупиняється.

Люди стоять перед готелем, а ти вже там шістдесят днів, думаєш: це найважливіший матч у моєму житті, але вже хочеться, щоб усе закінчилося, щоб знали результат і ми могли рухатися далі. Ці чотири-п’ять днів ти не насолоджуєшся. Між нетерпінням, тим, що нічого іншого не існує, і тим, що більше нічого робити… Книги, серіали, ігри, жарти з товаришами… Так, ми були разом шістдесят днів. Останні дні ти сам у кімнаті, дивишся в стелю, чекаєш, поки це промайне.

– Але коли все закінчено, ось тут і ризик, і багато чемпіонів про це говорять – про природне ментальне виснаження. І про те, що вони такі ж люди, як усі ми.

– Складність у тому, що людям важко це зрозуміти. Ти не повинен показувати. Він (Погацар) не каже на початку, він каже, коли виграв… Якби сказав на початку, його б розкритикували, і при цьому емоція була б та сама. Він чекав контексту, максимально сприятливого, піку перед перемогою, щоб це сказати. А якби програв – сказав би?

– Тобто, сказати неможливо?

– Можливо. Вдома. Або коли є відповідний контекст. Якщо я виграю чемпіонат світу, а ви прийдете за три дні мене запитати, я можу це сказати. Там ти майже недоторканний. Програв матч – скажеш, тобі відповідають, що ти так говориш, бо грав погано. Це не змінює того, що я вже був таким до матчу… Все залежить від таймінгу у комунікації.

– Ви це навчилися, так?

– Так, але я не завжди користувався цим. Я вже казав речі, не думаючи про таймінг. Багато хто питав: чому він каже це зараз? Бо треба було сказати. Але цей сенс таймінгу існує. Чи завжди я його дотримувався в кар’єрі? Ні… Це робить її атиповою як у хорошому, так і в не дуже хорошому.

– Але такі спади мають траплятися час від часу.

– Тебе завжди підштовхує результат… І бути втомленим не означає, що ти більше не любиш те, що робиш. Я завжди шалений. Фінал чемпіонату світу 19 липня у США – я про нього мрію вранці, вдень і ввечері. У нас суперкоманда, сподіваюся, ми туди потрапимо.

– А щодо збірної Франції, вважаєте, що це – найсильніша команда, яку ви бачили?

– Найталановитіша – так. Найсильніша – ще ні. Та, яка має найбільший потенціал – так. Він безмежний. На всіх позиціях грають гравці основи найкращих клубів світу. Залишається тільки діяти. Але, як команда, ми ще не сильніші за збірну, яка стала чемпіоном світу у 2018 році, або ту, що грала фінал у 2022-му. Чи має ця команда потенціал, щоб стати найкращою? 100%. Чи стане…Залежить від нас. Ми повинні мати амбіції з такими гравцями.

– Як ви уявляєте свою роль капітана?

– Я вже не дитина і вважаю, що маю найбільше матчів за збірну… Це інакше. Все сталося дуже швидко. Коли я прийшов до збірної Франції, старші казали: "О, у мене було це давно". А я, коли бачу нових гравців, відчуваю, що почав вчора. Ми намагаємося створити справді класну, спокійну атмосферу. Гравці приходять все молодшими. Ми вже не боїмося викликати того, хто має менше, ніж 100 матчів у професіоналах, хто в першому сезоні. Широка публіка каже: "Так, кличте його, нехай приходить зараз!" Раніше треба було чекати, грати в Європі, матчі Ліги чемпіонів, щоб здобути авторитет… З Усманом Дембеле ми були одними з перших, хто прийшов дуже молодими. Але це добре, бо вони талановиті і можуть допомогти нам одразу.

– Чи немає хвилювання?

– Вони, насправді, нічого не бояться. Ми самі були дуже безтурботними. Я вважаю, що це добре. Барколя, Дезіре Дуе, Раян Шеркі, Мало Густо, Воррен Заїр-Емері… Вони знають, де вони, і знають, що заслуговують бути тут, при цьому приходять зі смиренністю у збірну. Але вони не забрали чиєсь місце. Якщо тренер о 14:00 у четвер назвав їхні імена – це тому, що вони показали: можуть претендувати на те, щоб бути у складі. І це добре для групи. Вони приносять ентузіазм, свіжість. Підштовхують старших.

– Яка ваша методика капітана?

– Найголовніше – намагатися тримати групу разом. У змаганні ти не знаєш, хто може вибухнути. 23 гравці можуть зробити свій внесок, але не однаковий. Лише п’ятнадцять-шістнадцять гратимуть, але інші теж важливі. Раніше, до того, як я став капітаном, цього не розумів. Був у своїй зоні: "Я показую себе на полі і все". Були Уго (Льоріс), Рафа (Варан), Поль (Погба) і в мене не було цієї відповідальності. Зараз бачу, що важливо підтримувати всіх. У змаганні бувають підйоми й спади. Той, хто не грає у перших двох матчах, якщо він не зіграє й третій, хоча ми виграли два перші і тренер робить ротацію… Його треба підтримати, він все одно важливий. Він може подумати: "Чекай, він ротує, а я ще не грав, я ні на що не впливаю…" Зовсім ні. Ти надзвичайно важливий у групі. Ми потребуємо тебе і ніколи тебе не залишимо.

Тактично у збірній ти не винаходиш нічого нового. Крім Іспанії, яка опиралася на Барсу великої епохи, із семи-восьми гравців плюс чотири з Реала… Але часу на створення чогось шалено тактичного немає. Ти створюєш базові тактичні принципи, а далі – сила твого колективу та індивідуальні якості, але передусім сила команди.

– Історія Дідьє Дешама колись завершиться. Що це змінює для капітана, яким ви є?

– Я хочу пройти цей шлях із ним, і нас декілька так вважають. Молодь має інші амбіції. Амбіція супроводжувати тренера, звичайно, але для багатьох це буде перший чемпіонат світу. З поточної групи та тих, хто може поїхати, мало хто був у 2022-му… 2018-й навіть не згадую. Тренер залишив незгладимий слід в історії збірної Франції, і це подія, що це – "останній Дідьє Дешам на чолі збірної". Але це чемпіонат світу. І навіть якщо Дешам величезний, чемпіонат світу завжди важливіший. Хочеш його виграти, бо це чемпіонат світу, а не через те, що це останній Дешам. Якщо можемо зробити йому цей подарунок, із задоволенням, бо це жива легенда, але чемпіонат світу – це чемпіонат світу…

– І що далі?

– Ви мене запитуєте, щоб я здогадався, чи тому, що думаєте, наче я знаю?

– Питаємо, бо капітан збірної Франції, мабуть, має думки.

– Він намагається думати якомога менше… Думаю, і це хороша ідея, – залишити тренера закінчити роботу в найбільш спокійній атмосфері. Але я не замкнений у бульбашці, я добре знаю, про кого всі говорять, я бачу телевізор…

– Гіпотетичний Зідан – це гарна історія.

– З ним не потрібно ускладнювати. Це Зідан. Ніхто не скаже "ні". Лише він може це зробити. Якщо це він — добре! А якщо хтось інший – теж добре. Але він, мабуть, єдиний в історії французького футболу, хто має майже всі права.

– У роздягальні кажуть, що у вас яскрава особистість, що ви займаєте багато простору.

– Звісно. Через мою історію, минуле, усе, що я зробив і роблю – у хорошому чи поганому сенсі… Я порушував правила, ієрархії. Були й моменти, коли помилявся. Іноді робив речі, яких раніше ніхто не робив. Я усвідомлюю це, але намагаюся проживати кар’єру на повну, із пристрастю. Неможливо робити все правильно. Важливо вміти визначати, коли ти маєш рацію, а коли ні. Ось найбільша сила чемпіона – його візіонерство. Це дозволяє не втратити голову, не жити у світі, відриваному від реальності.

Навіть коли робив речі, що здавалися найбільш дурними, я, здається, ніколи не був відключений від реальності. Я знав: те, що роблю – неправильно. Іноді робив це, бо потребував, іноді – за певним повідомленням. Не все можна пояснити, тому виникає нерозуміння з людьми. Бумеранг, який отримуєш, – це фрустрація. Але перед публікою я ніколи не бунтував. Я був на місці тих, хто критикує, теж колись, молодшим. Не можу звинувачувати вболівальників.

– Говорячи про те, що сталося нещодавно – був Стокгольм. Відтоді все трохи стихло, але чи змінило це вас?

– Ні. Мене це навіть не стосувалося. Просто сумно було бачити, як усі накинулися на цю тему, немов на стейк, з настільки серйозного питання. На жаль, це трапляється з дуже багатьма жінками, щоб ми кидалися на заголовки й статті. Ніхто не замислився, що сталося з потенційною жертвою. І коли всі зрозуміли, що я до цього не маю стосунку, що сталося? Вона у канаві, ніхто не знає, де вона, і всім байдуже. Це чутлива тема, і мені було сумно. Я знав, що зможу відновитися, бо мене це не стосувалося, поліція мене ніколи не викликала, моє ім’я не згадувалося. Зі самого початку знав, що все буде добре, але це складно.

– Особливо для твоїх близьких, надто – для жінок. Коли ти це розповідаєш, відчуваєш у їхньому погляді: "А що, як він на 1% винен?"

– Мені було боляче. Я до цього не маю стосунку… Це людська реакція жінок навколо мене, бо їх занадто багато, хто через це страждає. Мені залишалося тільки прийняти, мовчати, йти на тренування. Іноді бачиш коментарі… Але приймаєш. Карло (Анчелотті) казав, що це несправедливо. Я відповідав: "Що я можу зробити, окрім як пустити все на самоплив і забивати голи?"

– Це те саме, що ви робите у судовому конфлікті з ПСЖ (вимагаєте 55 мільйонів євро за невиплачені зарплати та премії), – просто плисти за течією?

– Це трохи інше. Мені це належить за законом, це трудове право. Через саму процедуру склалося враження, що я хочу нашкодити ПСЖ. Я підписав трудовий контракт. Просто хотів отримати зарплату. Я нічого не маю проти ПСЖ, люблю цей клуб, там у мене друзі. Але це був єдиний спосіб отримати те, що мені належить, те, що я заслужив потом. Хочеш ти чи ні, це все одно робота.

Але я вже тоді знав, що мені не платять у ПСЖ. Коли гроші не надходять, ти це бачиш. Я міг влаштувати скандал, поки ще грав там, але вирішив, що воно того не варте. Та коли бачиш, що тобі не платять, рано чи пізно треба реагувати. Одразу вважають тебе "розгніваним колишнім"… Якби це можна було вирішити в офісі – я би вийшов, отримав зарплату, і ця історія ніколи б не існувала.

– Перша реакція багатьох на перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів: "Кіліан злиться". Якою була ваша реакція?

– У мене є друзі в команді, і ті, хто мене знають, розуміють, що дружба для мене важлива. Не можна плювати на команду, де є твої друзі, навіть якби це був не ПСЖ. Моя історія завершилася, і я пішов без жалю. Навіть ті речі, які робив неідеально, – це частина моєї історії. Коли я грав там, ми були дуже близькі до мети: дві півфінальні серії, фінал. Ми не виграли, і мій час минув. Реал мене кличе, це завжди була моя мрія, я міг піти раніше…

– Скажімо так, карма не зовсім на вашому боці.

– Так, якщо дивитися поверхнево, можна подумати, що справжній невдаха. ПСЖ підсилився, був завжди трохи попереду… А ми програли Дортмунду, пробивши сорок разів, вісім разів у стійку… Я досі не можу пояснити, як ми не пройшли. У ПСЖ – другий рік Луїса Енріке, команда майже не змінилася, добре підсилили склад у літнє трансферне вікно, зокрема Пачо… У Ла Лізі ми теж програли титул, хоча Барселона провела чудовий сезон. Ми втратили моменти в матчах, які здавалися легшими, фінішували на три очки позаду. Коли аналізуєш деталі, розумієш, що пояснень вистачає.

– Уявімо, що вам дали право голосувати за "Золотий м’яч"… Там ваші друзі – Усман Дембеле, Ашраф Хакімі… Можливо, і ви самі?

– Ні, цього року я не можу виграти. Я не можу обрати між двома друзями. Головне, щоб їхні виступи були оцінені. І при будь-якому варіанті я буду дуже радий за них.

