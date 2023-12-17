Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди над Брайтоном (2:0) в 17 турі АПЛ, яка зробила "канонірів" лідером чемпіонату Англії.

"Каноніри" у минулому турі програли Астон Віллі, але три очки з командою Роберто Де Дзербі повернули Арсенал на переможний шлях у чемпіонаті Англії. У ворота Брайтона забивали Жезус і Хаверц.

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"Неймовірна гра. Приємно було спостерігати з самого початку і до кінця, як ми грали проти цієї дуже хорошої команди. Навіть у перерві рахунок цього не відображав. Арсенал цілком заслужено здобув перемогу.

У нас було 15 ударів у першому таймі. Це багато. Треба було продовжувати. У нас немає такої точності перед воротами.

Брайтон міг відігратися за рахунку 1:0? Це АПЛ. Ви бачите це в кожній грі. У нас було багато моментів, щоб забити гол, але ми цього не зробили. Рахунку 1:0 було явно недостатньо", – цитує Мікеля Артету BBC.

Перемога над Брайтоном дозволила Арсеналу набрати 39 пунктів і вийти на перше місце АПЛ. Ліверпуль втратив очки з Манчестер Юнайтед (0:0), тому поступився лідерство, маючи 38 балів.

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