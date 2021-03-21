Захисник львів'ян Максим Білий вважає, що за підсумками чемпіонату його команді треба втриматись в еліті, а вже наступного сезону Рух покаже себе у всій красі.

"Федик в емоціях – закрита людина, але у ньому видно бажання працювати. Думаю, у нього є задатки, щоб у майбутньому вирости в хорошого тренера.

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Співвідношення молодості і досвіду в команді? Ідеальне. Подивіться на Аякс, який мало Лігу чемпіонів не взяв – всі розуміли, що там молоді топові гравці, але без досвідчених нікуди.

Яка планка цього Руха? Зараз взяли Сігурдсона – це топове підсилення. Він може допомогти не лише на полі, але й в побуті, підказати щось.

Думаю, що цього року особливих завдань не буде – зрозуміло, що важливо не вилетіти. А ось наступного сезону буде серйозніше все", – сказав Білий у коментарі програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, вже сьогодні Рух в рамках 19-го туру УПЛ зустрінеться з лідером першості Динамо. Початок зустрічі о 17:00.

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