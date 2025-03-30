Колишній іспанський суддя Ітурральде Гонсалес вважає, що Реал не заслуговував на пенальті у грі з Леганесом (3:2) у 29-му турі Ла Ліги.

Після гри "вершкових" епізод з призначенням 11-метрового у ворота "папінерос" бурхливо обговорювався. На 30-й хвилині Арда Гюлер упав у штрафному майданчику після зіткнення з Оскаром Родрігесом. Арбітр зустрічі призначив пенальті. Утім, Ітурральде Гонсалес вважає, що не було підстав для такого рішення.

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"Нічого немає. М'яч уже полетів далі. VAR нічого не скаже судді, тому що був контакт. На мою думку, це гра, в якій є контакт, але його недостатньо, щоб призначити пенальті. Нападник більше йде від захисника, виставляючи праву ногу, щоб знайти контакт", – цитує Ітурральде Гонсалеса AS.

Нагадаємо, що пенальті вдало реалізував Кіліан Мбаппе, що дозволило Реалу відкрити рахунок. У підсумку "вершкові" святкували перемогу 3:2.

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