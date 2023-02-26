"Чи зможе Коноплянка нав'язати конкуренцію Мудрику і Зубкову в збірній України? От я цього і не розумію. В нас є молоді конкуренти на лівому фланзі.

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Мудрик та Зубков зараз допоможуть набагато більше збірній ніж Коноплянка. Також є Криськів, який себе гарно проявив у матчі проти Ренну. У нас є молодь, яку потрібно та варто розвивати", – поділився Гура в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Коноплянка востаннє викликався до збірної України 3 вересня 2020 року. У поточному сезоні вінгер провів за польську Краковію 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

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