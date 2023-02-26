"Цього і не розумію": Гура сумнівається у необхідності Коноплянки для збірної України на фоні молодших конкурентів
Колишній наставник Олександрії Юрій Гура поділився думками про інформацію щодо можливого виклику Євгена Коноплянку до національної збірної України.
"Чи зможе Коноплянка нав'язати конкуренцію Мудрику і Зубкову в збірній України? От я цього і не розумію. В нас є молоді конкуренти на лівому фланзі.
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Мудрик та Зубков зараз допоможуть набагато більше збірній ніж Коноплянка. Також є Криськів, який себе гарно проявив у матчі проти Ренну. У нас є молодь, яку потрібно та варто розвивати", – поділився Гура в інтерв'ю Українському футболу.
Нагадаємо, Коноплянка востаннє викликався до збірної України 3 вересня 2020 року. У поточному сезоні вінгер провів за польську Краковію 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.
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